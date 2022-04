Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réalité sur les envies de départ de Messi…

Publié le 21 avril 2022 à 22h45 par Alexandre Higounet

Mundo Deportivo révèle que Lionel Messi a été surpris des rumeurs autour de son départ du PSG. Analyse.

Dans son édition de mercredi, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo révèle que les nombreuses rumeurs autour de son départ ont étonné Lionel Messi sachant qu’il n’aurait jamais pensé à partir et qu’il entendrait bien respecter son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023.

Pourquoi Messi n’a jamais envisagé de partir

A l’analyse, la situation apparaît plutôt limpide. Les interrogations autour de l’avenir de Messi apparaissent logiques, l’Argentin n’ayant pas caché un relatif mal-être au PSG et une nostalgie de Barcelone. Pour autant, Lionel Messi n’a jamais réellement envisagé de partir car il sait pertinemment qu’à son âge, et avec son niveau de salaire, aucun club ne sera en mesure d’assumer le coût de l’opération auprès du PSG. Et certainement pas le FC Barcelone toujours limité financièrement.