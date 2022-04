Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes a le choix pour son prochain club !

Publié le 22 avril 2022 à 7h45 par Bernard Colas

Alors que le PSG ne devrait pas retenir Leandro Paredes cet été en cas d’offre satisfaisante, la Juventus et l’Inter s’intéressent toujours à l’international argentin.

À l’approche du mercato estival, le PSG a déjà une idée des joueurs dont il souhaite se séparer, et Leandro Paredes en ferait partie. Arrivé dans la capitale en janvier 2019, le milieu argentin alterne le bon et le moins bon au PSG, de quoi rendre son départ possible durant un été où le club de la capitale souhaite se renforcer dans l’entrejeu. Ancien joueur de l’AS Roma, Leandro Paredes serait suivi par plusieurs écuries de Premier League, mais le joueur aurait aussi la cote en Serie A, où deux cadors auraient déjà coché son nom.

Paredes plaît à l’Inter et à la Juve