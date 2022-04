Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’arrivée d’une star déjà prévue pour 2024 ?

Publié le 22 avril 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Cet été, Erling Braut Haaland pourrait finalement passer sous le nez du Real Madrid. Toutefois, pour la Casa Blanca, cela pourrait n’être que partie remise. Explications.

Avec sa clause libératoire à 75M€ cet été, Erling Braut Haaland intéressait du monde ces dernières semaines. Mais cela s’est surtout résumé à un duel entre Manchester City et le Real Madrid pour obtenir les services du joueur du Borussia Dortmund. Et ce sont finalement les Citizens qui devraient vraisemblablement la mise. Rien n’est aujourd’hui officiel, mais la balance pencherait clairement pour un départ d’Erling Braut Haaland vers le nord de l’Angleterre. Un coup dur pour le Real Madrid qui n’aurait toutefois pas dit totalement adieu au crack du BVB.

Rendez-vous dans 2-3 ans ?