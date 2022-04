Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur les dessous du choix d’Erling Haaland !

Publié le 21 avril 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

Dernièrement, la bataille se résumait avant tout à un duel entre Manchester City et le Real Madrid. Alors que la balance pencherait désormais clairement du côté des Citizens, des précisions ont été apportées sur le choix du buteur du Borussia Dortmund.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le feuilleton Erling Braut Haaland anime le marché des transferts. Incroyable avec le Borussia Dortmund, le Norvégien a éveillé l’intérêt des plus grands clubs européens, à l’affût pour le récupérer pour 75M€, le montant de sa clause libératoire qui s’activera cet été. Ainsi, comme le10sport.com vous l’avait révélé, le PSG en avait fait sa priorité pour la succession de Kylian Mbappé. A côté de cela, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Bayern Munich étaient également intéressés par Haaland. Finalement, au fil du temps, deux prétendants se sont clairement dégagés : le Real Madrid et Manchester City. Alors que les Merengue ont pour idée d'associer Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, chez les Citizens, Pep Guardiola rêve depuis un certain temps maintenant d’un véritable buteur après avoir notamment tenté sa chance en vain pour Harry Kane. Et l’entraîneur espagnol pourrait enfin voir son souhait être exaucé puisque selon les différents échos, Haaland pencherait pour Manchester City.

Manchester City a mis toutes les chances de son côté