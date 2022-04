Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema a plombé le dossier Haaland…

Publié le 22 avril 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Alors qu’Erling Braut Haaland pencherait maintenant pour Manchester City plutôt que pour le Real Madrid, Karim Benzema ne serait pas étranger à cela. Explications.

Impressionnant avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland était sur les tablettes des plus grands clubs européens comme le PSG ou encore le FC Barcelone. Mais dernièrement, ce sont surtout Manchester City et le Real Madrid qui se livraient une énorme bataille pour récupérer les services du Norvégien. Et finalement, c’est dans le nord de l’Angleterre qu’Erling Braut Haaland pourrait poursuivre sa carrière à partir de la saison prochaine.

Le facteur Benzema