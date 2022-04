Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de Griezmann sur son départ !

Publié le 22 avril 2022 à 3h45 par Thibault Morlain

L’été dernier, Antoine Griezmann a quitté le FC Barcelone. De retour à l’Atlético de Madrid, le Français est désormais plus heureux que jamais…

En 2019, Antoine Griezmann avait réalisé un de ses rêves en signant au FC Barcelone. Toutefois, en Catalogne, le Français a vite déchanté et cela a été plus compliqué que prévu pour lui. Ayant du mal à trouver sa place sut le terrain et dans le vestiaire, Griezmann a déçu avec ses performances. L’expérience a alors pris fin lors du dernier mercato estival quand il a fait son retour à l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un prêt de deux ans avec une option d’achat.

« Je suis très heureux à Madrid »