Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos face à un gros problème pour son avenir !

Publié le 22 avril 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Même si Sergio Ramos s’accroche et n’entend pas quitter le PSG cet été, sa direction envisage toujours de s’en débarrasser…

Depuis son arrivée au PSG l’été dernier après être arrivé en fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos (36 ans) a été miné par les pépins physiques. Malgré tout, le défenseur espagnol a récemment indiqué au micro de Prime Video qu’il était déterminé à continuer l’aventure parisienne : « J’aimerais jouer entre quatre et cinq ans de plus au haut niveau, puis vivre une autre expérience. Ici, j’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois, un de plus, et on verra », a indiqué Sergio Ramos. Le défenseur espagnol a donc les idées claires pour son avenir, et pourtant…

Ramos veut rester au PSG, mais…

Comme l’a annoncé L’Equipe jeudi dans ses colonnes, la position du PSG est très claire dans ce dossier, et le club de la capitale envisagerait de se séparer de Sergio Ramos durant le mercato estival. L’ancien joueur du Real Madrid pourrait donc être poussé vers la sortie contre son gré.