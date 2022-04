Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kylian Mbappé a été sollicité pour venir à Marseille !

Publié le 22 avril 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Le président de la République, Emmanuel Macron, avoue avoir demandé à Kylian Mbappé s’il était prêt à quitter le PSG pour signer à l’OM. Et la réponse de l’attaquant tricolore a été très claire…

Ce n’est un secret pour personne, Emmanuel Macron est supporter de l’OM, mais le Président de la République est également proche de Kylian Mbappé. Et alors que l’attaquant du PSG arrivera au terme de son contrat en juin prochain et a de fortes chances de s’engager libre avec le Real Madrid, Emmanuel Macron tente tout pour le retenir en France… allant même jusqu’à lui suggérer de venir à l’OM !

« Mbappé m’a dit « non » très vite pour l’OM »