Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération dégraissage s’accélère au PSG !

Publié le 22 avril 2022 à 4h15 par Thibault Morlain

Cet été, ça va énormément bouger au PSG. Et dans le sens des départs, on commence déjà à voir certaines opérations prendre forme.

Lors des précédentes fenêtres, le PSG s’est davantage montré actif dans le ses des arrivées que des départs. Leonardo l’avait d’ailleurs reconnu, c’est l’un de ses gros défauts. Dans les prochaines semaines, cela pourrait pourtant changer. En effet, au sein du club de la capitale, une grosse révolution est attendue durant l’intersaison et de nombreux départs sont à prévoir. Au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, plusieurs joueurs vont faire leurs valises et ça s’accélère à ce sujet.

Qui quittera le PSG ?