Mercato - PSG : Un énorme tournant dans le feuilleton Kylian Mbappé ?

Publié le 22 avril 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

Alors que le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé approche, un nouvel événement pourrait avoir son importance pour l’avenir de la star du PSG.

Aujourd’hui, on ne connait toujours pas la réponse pour l’avenir de Kylian Mbappé. Aux dernières nouvelles, le joueur du PSG avait fait savoir qu’il était encore en réflexion, lui qui est partagé entre une prolongation avec le club de la capitale et un départ libre vers le Real Madrid. Ce dossier ne manque ainsi pas d’enflammer la rubrique mercato et les rumeurs ne cessent de se multiplier. Que va alors faire Mbappé ? Au PSG et surtout au Qatar, la confiance pourrait revenir…

La mère de Mbappé au Qatar !