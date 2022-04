Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse tombe pour cette star de Xavi !

Publié le 22 avril 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

A Barcelone, Xavi compte sur Frenkie De Jong. Et malgré différentes rumeurs sur son avenir, le Néerlandais n’entend pas faire ses valises.

Si cela va mieux au FC Barcelone, d’un point de vue économique, les problèmes sont encore loin d’être résolus. Ainsi, cet été, Joan Laporta va tenter de faire rentrer de l’argent dans les caisses et l’objectif est de se séparer des indésirables de Xavi. Mais le Barça pourra-t-il dire non à une incroyable offre pour l’une de ses stars ? Dans ce cas, certaines rumeurs sont apparues à propos d’un possible départ de Frenkie De Jong, d’autant que les performances du Néerlandais sont loin de convaincre tout le monde à Barcelone.

Un avenir… à Barcelone !