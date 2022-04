Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mèche est vendue pour ce transfert à 11M€ !

Publié le 22 avril 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que les supporters de l’OM ont rendu un vibrant hommage à Mattéo Guendouzi mercredi soir, le milieu de terrain français a confirmé la tendance pour son transfert définitif au club la saison prochaine.

Actuellement prêté par Arsenal à l’OM, Matteo Guendouzi (23 ans) devrait appartenir au club phocéen l’été prochain ! Rien n’a encore été officialisé dans ce dossier, mais les conditions ont déjà été remplies pour que l’option d’achat fixée pour l’international français soit levée en fin de saison. Guendouzi sera donc transféré à l’OM pour 11M€, et il jure déjà fidélité aux peuple marseillais…

« Je serai toujours là pour l'équipe, pour le club »