Mercato - PSG : Nouvelle révélation tonitruante sur le dossier Haaland !

Publié le 22 avril 2022 à 7h15 par Dan Marciano

La presse anglaise annonce qu'Erling Haaland serait très proche de Manchester City. Mais l'international norvégien aurait donné sa parole au Real Madrid il y a maintenant plusieurs mois.

Agé de 21 ans, Erling Haaland voudrait mettre un coup d'accélérateur à sa carrière en quittant le Borussia Dortmund. Le buteur estime qu'il pourrait gagner plus de trophées dans une autre équipe et aurait demandé à son agent de sonder plusieurs clubs européens. Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG s'est positionné, mais serait distancé par Manchester City. A en croire la presse anglaise, la formation entraînée par Pep Guardiola serait proche de rafler la mise dans ce dossier Haaland. Mais en Espagne, le journaliste Siro Lopez annonce que l'avant-centre disposerait d'un pré-accord avec le Real Madrid.

Haaland aurait un pré-accord avec le Real Madrid