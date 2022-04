Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de gagner son bras de fer avec Di Maria ?

Publié le 22 avril 2022 à 13h15 par Axel Cornic

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain, puisqu’il aurait déjà proposé ses services à d’autres clubs à l’étranger.

Si tout le monde parle actuellement de l’avenir de Kylian Mbappé, dont nous vous avons parlé sur le10sport.com, d’autres grands noms du Paris Saint-Germain sont en fin de contrat. C’est le cas d’Angel Di Maria, arrivé en 2015 en provenance de Manchester United. A l’inverse de Mbappé, il ne semble toutefois pas vraiment indispensable pour le PSG et une prolongation semble plus que compromise... surtout à cause de Leonardo ! L’Équipe a en effet récemment révélé que le directeur sportif du PSG souhaiterait se séparer de Di Maria à la fin de la saison et il l’aurait fait savoir à ses représentants.

Di Maria contacte la Juventus