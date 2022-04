Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se précise pour cet échec à 22M€...

Publié le 22 avril 2022 à 13h00 par Axel Cornic

Actuellement prêté à l’AC Milan, Brahim Diaz pourrait revenir au Real Madrid à la fin de la saison.

Avec Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ou encore Erling Haaland, le président Florentino Pérez semble avoir envie de tout changer cet été. Mais il n’y aura pas la place pour tout le monde au Real Madrid et certains devraient être invités à se trouver un nouveau club. Cela a déjà été le cas par le passé pour Brahim Diaz, prêté à l’AC Milan depuis septembre 2020. Le petit prodige espagnol ne semble en effet pas vraiment être dans les plans du Real Madrid, qui misent sur son option d’achat fixée à 22M€ pour définitivement le vendre. Alors que les Rossoneri semblaient vouloir le garder, la situation semble toutefois avoir changé ces dernières semaines...

Le rachat de l’AC Milan a tout remis en question

D’après les informations de Rudy Galetti, l’AC Milan ne serait plus du tout aussi certain de vouloir garder Brahim Diaz et donc lever son option d’achat. Les prestations décevantes du joueur y seraient pour quelque chose, mais c’est surtout la situation mouvementée du club milanais qui aurait fait basculer ce dossier. Milan semble sur le point de se faire racheter par un fonds d’investissement bahreïnien et pour le moment Diaz ne ferait pas du tout partie des plans pour la saison prochaine.