Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grandes manoeuvres sont enfin lancées pour Pogba !

Publié le 22 avril 2022 à 12h30 par Axel Cornic

La fin du contrat de Paul Pogba à Manchester United a attiré l’attention de nombreux clubs, notamment le Paris Saint-Germain et la Juventus, qui semblent déjà avoir pris les devants pour le recruter.

Le marché des joueurs en fin de contrat a explosé depuis un an et le Paris Saint-Germain a su en profiter. Rien que l’été dernier, Leonardo a réussi à boucler les arrivées de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Il ne devrait pas s’arrêter, puisque d’autres objectifs semblent avoir été fixés avec Ousmane Dembélé, Paulo Dybala, mais surtout Paul Pogba. Souvent lié au PSG, la star de l’équipe de France ne devrait pas prolonger avec Manchester United et Mino Raiola travaillerait d’arrache-pied pour lui trouver un nouveau club. Paris semble être une destination possible, mais Pogba a également été lié au Real Madrid, même si son compatriote Aurélien Tchouaméni pourrait le doubler au cours des prochaines semaines. Le véritable danger pour le PSG devrait toutefois venir d’Italie...

Le PSG est là pour Pogba, mais...

Depuis plusieurs mois déjà, la presse transalpine évoque en long et en large un possible retour de Paul Pogba à la Juventus, club où il a connu le succès de 2012 à 2016. D’après les informations de Rudy Galetti, c’est effectivement vers La Vieille Dame qu’irait la préférence du milieu de terrain français, qui pourrait notamment retrouver son ancien mentor Massimiliano Allegri. Ce dernier pousserait d’ailleurs ses dirigeants à tout miser sur Pogba, alors que d’autres pistes comme celles menant à Renato Sanches ou encore Davide Frattesi auraient été activées du côté de Turin. Le Paris Saint-Germain ne serait pas resté immobile puisque des contacts entre Leonardo et Mino Raiola sont également évoqués, mais pour le moment c’est bien la Juventus qui aurait la main.

La Juventus prête à proposer 9M€ par an plus bonus