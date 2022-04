Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace inattendue dans le dossier Lukaku !

Publié le 22 avril 2022 à 12h15 par La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain serait attiré par Romelu Lukaku, le Milan AC pourrait également se positionner en cas d’arrivée de nouveau propriétaires.

Le secteur offensif du Paris Saint-Germain devrait être bien différent la saison prochaine. En effet, Mauro Icardi ne sera pas conservé par le PSG, tandis qu’Angel Di Maria et Kylian Mbappé seront libre de tout contrat le 30 juin prochain. Désireux de trouver leurs successeurs, Leonardo se montre déjà actif sur le marché des attaquants, et s’intéresse à Romelu Lukaku. En difficulté depuis son arrivée à Chelsea il y a un an, le Belge n’a inscrit que 12 buts et délivré 3 passes décisives en 38 rencontres, et ne semble déjà plus en odeur de sainteté chez les Blues . Toutefois, les Parisiens ne seraient pas seuls sur ce dossier, et devront faire face à la concurrence d’un géant italien.

Le Milan AC s’intéresse à Lukaku