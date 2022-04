Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Dybala, Dembélé… Le Qatar prépare du lourd pour cet été !

Publié le 21 avril 2022 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 21 avril 2022 à 19h46

Composée notamment de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar cette saison, l’attaque du PSG devrait connaître de gros changements durant été. La situation contractuelle du Bondynois, ajoutée aux méformes d’Angel Di Maria et Mauro Icardi, oblige en effet les Parisiens à frapper fort sur le mercato, et de nombreuses pistes prestigieuses ont déjà été activées.

À Paris, les étés sont rarement calmes, et le mercato qui s’annonce ne va pas déroger à la règle. Alors que le PSG attend avec impatience la fin de cette saison douloureuse pour le club, marquée par le nouveau fiasco européen vécu sur la pelouse du Real Madrid lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, la direction s’active en interne pour préparer au mieux la prochaine fenêtre des transferts. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG travaille en priorité sur le dossier Mbappé. Même s’il possède déjà un accord moral avec le Real Madrid, le Bondynois reste à l’écoute des arguments avancés par les Parisiens. Un sentiment d’optimisme règne donc toujours du côté du Parc des princes, bien que le PSG ne peut se permettre d’attendre la décision de Kylian Mbappé sans réagir, d’autant que d’autres attaquants pourraient plier bagage dans les mois à venir. Le contrat d’Angel Di Maria ne devrait pas être reconduit, tandis que Mauro Icardi sort d’une saison fantomatique sous les ordres de Mauricio Pochettino, l’amenant probablement à quitter le club en cas d’offre satisfaisante. De son côté, Neymar est bien parti pour rester à Paris comme vous l’a annoncé dernièrement le10sport.com, tout comme Leo Messi. Le PSG ne cherche pas de porte de sortie pour son numéro 10, mais il est encore difficile d’assurer avec certitude que le Brésilien évoluera toujours avec la tunique du PSG lors du prochain exercice, au cas où un club capable de répondre à ses exigences financières se positionnait. Ainsi, du renfort offensif est le bienvenu dans la capitale, et les dirigeants l’ont bien compris.

Lukaku, Haaland, Lewandowski… Les pistes XXL pour cet été

Dès l’été dernier, le 10 Sport dévoilait les plans du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Erling Haaland (Borussia Dortmund) apparaissait alors comme la priorité, tandis que Robert Lewandowski (Bayern Munich) était l’alternative choisie par l’écurie parisienne. Deux pistes toujours d’actualité mais difficile à concrétiser. Depuis, d’autres joueurs ont ainsi fait leur apparition sur la short-list de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. C’est notamment le cas de Mohamed Salah (Liverpool) et Romelu Lukaku (Chelsea), qui pourraient prendre la succession de Kylian Mbappé comme le réaffirme ce jeudi But . En grande réussite à Benfica (33 buts en 34 matches), Darwin Núñez plaît également à l’état-major du PSG malgré son coût compris entre 70 et 80M€. Il y a quelques jours, le10Sport.com révélait que la direction surveillait aussi la situation d’Antony, dont le départ de l’Ajax Amsterdam semble se préciser d’ici cet été. Autre nom évoqué avec insistance dernièrement, cette fois-ci par la presse anglaise, celui de Marcus Rashford, bien parti pour changer d’équipe durant l’intersaison. The Times et ESPN évoquent un intérêt concret de Leonardo et de plusieurs membres de la direction du PSG pour Rashford, dont l’arrivée pourrait être précipitée grâce à l’existence d’un accord de principe déjà trouvé avec l'attaquant de Manchester United l’été dernier selon le journaliste Fabrice Hawkins. En parallèle de ces dossiers, le PSG ne perd pas de vue le marché des joueurs libres.

Dembélé, Dybala… Les bonnes affaires à 0€