Mercato - PSG : Une nouvelle menace est confirmée pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 avril 2022 à 10h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Ardemment courtisé par le Real Madrid et en pleines négociations avec le PSG pour une prolongation de contrat, Kylian Mbappé dispose également d’un troisième prétendant sur le marché…

Ça s’active en coulisses dans le feuilleton Mbappé ! Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, l’attaquant du PSG réfléchit de plus en plus à l’optique d’une prolongation de son contrat, et sa famille se trouve d’ailleurs actuellement à Doha pour négocier avec les hautes instances du club. Par ailleurs, RMC Sport a annoncé que le clan Mbappé aurait prévu de s’entretenir dans la foulée avec le Real Madrid en Espagne, mais ce n’est pas tout pour l’attaquant du PSG…

Mbappé a un autre prétendant mystère