Mercato - Real Madrid : Ancelotti tout proche de récupérer une piste du PSG ?

Dans les petits papiers du Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato estival, Antonio Rüdiger essayerait actuellement de trouver un accord avec le Real Madrid.

L’aventure de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain n’est pas une réussite. Blessé pendant la majeure partie de la saison, l’international espagnol n’est apparu qu’à 9 reprises sous le maillot du PSG, qui envisagerai déjà de se séparer du défenseur lors du prochain mercato estival. De son côté, Leonardo se serait déjà penché sur la succession du joueur de 36 ans, et pourrait avoir trouvé le candidat idéal. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, Antonio Rüdiger ne renouvèlera pas son bail avec Chelsea, et suscite l’intérêt du club de la capitale. Toutefois, le Real Madrid serait actuellement en négociation avec le leader défensif des Blues , qui aurait accepté de revoir ses demandes à la baisse.

