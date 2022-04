Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un compatriote de Neymar sur le point d’échapper à Leonardo ?

Publié le 22 avril 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Dans le viseur de Leonardo, désireux de renforcer le milieu de terrain du PSG, Lucas Paqueta a reçu un appel du pied de Bruno Guimarães.

En marge du prochain mercato estival, la priorité de Leonardo serait de renforcer l’entrejeu du PSG. Pour ce faire, les pistes Paul Pogba et Lucas Paqueta seraient explorées, avec un bel avantage pour Pogba. Néanmoins, L’Équipe faisait part d’une volonté du directeur sportif de recruter les deux joueurs à l’intersaison. Cependant, Newcastle resterait intéressé pour le milieu de l’OL bien que les Magpies aient essuyé un refus du Brésilien cet hiver. Pour autant, le10sport.com vous révélait en février dernier que le départ de Bruno Guimarães pour Newcastle cet hiver pourrait avoir une incidence sur l’avenir de Paqueta.

Guimarães invite Paqueta à le rejoindre à Newcastle