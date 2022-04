Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prend les choses en main pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 avril 2022 à 8h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de boucler au plus vite la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG pour éviter de le voir partir libre en fin de saison, le Qatar a prévu une série de rendez-vous avec la famille de l’attaquant français, actuellement à Doha.

Après avoir été promis à un départ libre vers le Real Madrid ces derniers mois, Kylian Mbappé a désormais une chance de prolonger avec le PSG ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français ainsi que son entourage sont de plus en plus sensibles aux arguments mis en avant par la direction parisienne, et une prolongation paraît désormais plausible pour Mbappé. En attendant, sa famille se trouve actuellement en vacances à Doha, au Qatar, mais cette destination n’a rien d’anodine dans le cadre des négociations avec le PSG.

Plusieurs RDV entre le PSG et le clan Mbappé