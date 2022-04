Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star d’Ancelotti prend position pour l’avenir de Benzema !

Publié le 22 avril 2022 à 8h30 par Thibault Morlain

Dans une forme étincelante, Karim Benzema porte le Real Madrid, où on espère encore le voir la saison prochaine.

Avec 39 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, Karim Benzema est dans la forme de sa carrière. Enchainant les prestations XXL avec le Real Madrid, KB9 s’impose d’ailleurs comme le grand favori pour le prochain Ballon d’Or. Cette saison, l’international français porte ainsi la Casa Blanca, où il est désormais le patron. L’histoire devrait d’ailleurs encore continuer un peu alors que Benzema est sous contrat jusqu’en 2023.

« J'espère que ce n'est pas sa dernière saison »