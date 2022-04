Foot - Mercato

Mercato : La Juventus à fond sur un joueur de l'AS Monaco ?

Publié le 22 avril 2022 à 11h07 par La rédaction mis à jour le 22 avril 2022 à 11h09

Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2024, Benoit Badiashile suscite l’intérêt de la Juventus.