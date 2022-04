Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les nouvelles révélations de Morata sur son transfert raté !

Publié le 22 avril 2022 à 16h00 par Axel Cornic

Alvaro Morata a une nouvelle fois pris la parole pour revenir sur son arrivée manquée au FC Barcelone, où Xavi cherchait désespérément un attaquant cet hiver.

Dans une situation économique délicate, le FC Barcelone a fait des gros efforts pour offrir plusieurs renforts à Xavi. C’est le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré ou encore Ferran Torres, sans oublier le retour du vétéran Daniel Alves. D'autres noms auraient toutefois pu débarquer, puisque Xavi avait réclamé à ses dirigeants l’arrivée d’Alvaro Morata, prêté depuis un an et demi à la Juventus par l’Atlético de Madrid. Finalement, l’Espagnol n’est jamais arrivé, notamment à cause de Massimiliano Allegri. « La soir ou le club a décidé de recruter Dušan Vlahović, j’ai appelé Alvaro et je lui ai dit : “Surtout tu ne bouges pas d’ici parce que maintenant tu vas devenir un joueur très important” » a déclaré le coach de la Juventus, lors d’un entretien accordé à GQ. « Remettre en question le talent de Morata est une folie. C’est normal qu’il ne donne pas le meilleur de lui-même lorsqu’on lui demande des choses qu’il ne sait pas faire. Mais justement, il ne faut oublier qu’il s’est mis à disposition de l’équipe et a joué pendant des mois dans un rôle qui n’est pas le sien ».

« C’est vrai, je pouvais aller à Barcelone en janvier, mais... »