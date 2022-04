Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà ce que propose le Qatar à Kylian Mbappé !

Publié le 22 avril 2022 à 16h30 par Axel Cornic

A quelques semaines de la fin de son contrat, Kylian Mbappé doit prendre une décision pour son avenir et le Paris Saint-Germain souhaite mettre toutes les chances de son côté pour le convaincre de prolonger.

C’est très chaud autour de Kylian Mbappé. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, la situation de la star du Paris Saint-Germain a changé ces dernières semaines. Alors qu’il semblait se diriger vers le Real Madrid, avec qui il a un accord de principe, Mbappé est désormais plus à l’écoute des offres du PSG. En Espagne, on a également senti le vent tourner puisque les médias ne semblent plus aussi optimistes concernant son arrivée au Real Madrid, même si Florentino Pérez continue à rassurer son entourage. Ce vendredi, les choses sont passées à une vitesse supérieure, puisque la mère de Mbappé s’est déplacée jusqu’à Doha pour un voyage à priori personnel, mais qui aurait dévié sur l’avenir de son fils. L’Équipe parle d’ailleurs d’un rendez-vous capital dans la suite des négociations, surtout sachant que Mbappé devrait rencontrer le Real Madrid la semaine prochaine.

Un contrat de deux ans avec une année en option

Le Parisien va plus loin dans ses informations, confirmant le lien entre le voyage de Fayza Lamari au Qatar et l’échéance du 30 juin prochain, date de la fin du contrat avec le Paris Saint-Germain. A en croire le quotidien, la mère de Kylian Mbappé aurait rencontré le président Nasser Al-Khelaïfi mais également Tamim ben Hamad Al Thani, émir du Qatar et propriétaire du PSG. Une offre très importante serait sur la table, puisque Le Parisien confirme l’existence d’un contrat de deux ans plus une année en option, avec un salaire annuel de 50M€ et une prime de 100M€. Les discussions autour de son avenir ne devraient toutefois pas tourner autour du volet économique, puisque Mbappé semble plus s’intéresser au projet que pourrait lui proposer le PSG pour les prochaines années.

Luis Campos, l’homme capable de tout changer ?