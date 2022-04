Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup dur avec ce joueur du Real Madrid ?

Publié le 23 avril 2022 à 0h15 par Thibault Morlain

Alors que le PSG serait intéressé par Eder Miltao, le Real Madrid n’entend pas lâcher si facilement son international brésilien.

Cet été, l’axe Real Madrid-PSG pourrait encore être très animé. Bien évidemment, tous les yeux sont rivés vers le feuilleton Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le club de la capitale, le Français pourrait s’en aller librement chez les Merengue. Mais en parallèle, le PSG voudrait également piocher au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti. Selon les informations de Mundo Deportivo , Eder Militao serait dans les petits papiers des Parisiens.

Une opération impossible pour le PSG ?