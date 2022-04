Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Zidane... Un terrible scenario à prévoir pour le Qatar ?

Publié le 22 avril 2022 à 20h10 par Dan Marciano

Sauf énorme retournement de situation, Mauricio Pochettino devrait quitter son poste à la fin de la saison. la priorité du PSG se nomme Zinedine Zidane, mais ce dernier préfèrerait prendre les rênes de l'équipe de France.

« Les rumeurs sont les rumeurs, elles existent et vous ne devez pas y faire attention. Mon engagement avec le club est total et il l'a toujours été » a confié Mauricio Pochettino ce vendredi, au sujet de son avenir incertain au PSG. Lié au club parisien jusqu'en 2023, le technicien argentin est loin de faire l'unanimité en interne selon les informations exclusives du 10Sport.com. Et malheureusement pour lui, Pochettino a joué une grande partie de son avenir lors du huitième de finale de Ligue des champions. Battu par le Real Madrid, le coach a vu ses derniers espoirs de rester dans la capitale s'envoler.

Zidane prêt à attendre l'équipe de France ?