Mercato - PSG : Pochettino répond aux rumeurs sur son départ !

Publié le 22 avril 2022 à 14h15 par La rédaction

Annoncé sur le banc de Manchester United avant la signature d’Erik ten Hag, Mauricio Pochettino répond à ce sujet et rappelle son attachement au PSG.

L’avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain s’écrit en pointillés. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale travaille déjà sur la succession de l’Argentin depuis le mois de novembre. L’élimination du PSG dès les 8èmes de finale de Ligue des Champions n’arrangerait pas le dossier de l’entraineur de 50 ans, et aurait définitivement fait pencher la balance puisque ce dernier devrait bel et bien quitter Paris dans les semaines à venir. Cependant, alors que Pochettino a notamment été annoncé sur le banc de Manchester United, celui-ci ne semble pas écouter les rumeurs et reste concentré sur son club actuel.

« Mon engagement avec le club est total »