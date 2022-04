Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate dans le feuilleton Donnarumma !

Publié le 22 avril 2022 à 13h30 par Axel Cornic

Arrivé l’été dernier à la fin de son contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma est déjà annoncé sur le départ, avec notamment la Juventus qui pourrait le récupérer. Les choses ne sont toutefois pas si simples...

Il y a encore quelques mois, Gianluigi Donnarumma était sur un nuage. Champion d’Europe avec l’Italie, il a été élu meilleur joueur de l’Euro à seulement 22 ans et quittait son club formateur de l’AC Milan pour rejoindre le Paris Saint-Germain aux côtés de Lionel Messi. La présence de Keylor Navas a rapidement soulevé des interrogations, mais les deux gardiens semblent finalement avoir plutôt bien gérer leur alternance, avec Mauricio Pochettino qui a veillé à ce qu’une certaine égalité soit respectée. Tout a portant basculé cet hiver ! D’abord en Ligue des Champions avec le PSG, puis en sélection nationale, Donnarumma a commis des erreurs assez étonnantes et a montré un certain déclin de son niveau. L’Italien ne semble plus le même depuis l’échec du Real Madrid et il l’a d’ailleurs encore montré tout récemment, coupable de deux erreurs évidentes lors du choc de Ligue 1 entre le PSG et l’Olympique de Marseille (2-1).

Un prêt, seule issue pour Donnarumma ?

L’avenir de Gianluigi Donnarumma a été largement commenté ces derniers jours, avec un possible départ qui a même semblé prendre forme. Si L’Équipe écarte pour le moment cette option, expliquant que le Paris Saint-Germain devrait plutôt se priver de Keylor Navas, d’autres informations nous parviennent d’Italie ce vendredi. La Gazzetta dello Sport annonce en effet qu’un départ de Donnarumma serait une piste pour cet été, même si cela semble assez compliqué. Arrivé pour 0€, le gardien de 23 ans pourrait en effet représenter une plus-value non-négligeable, sachant que le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 65M€.

A la Juventus on ne penserait pas à Donnarumma

Mais où pourrait rebondir Gianluigi Donnarumma, qui a tout de même un salaire brut de 13M€ au Paris Saint-Germain ? D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , un retour en Serie A serait la seule option viable, même si l’AC Milan serait écarté d’office puisque Mike Maignan réalise d’excellentes choses depuis son départ. Ainsi, c’est un prêt à la Juventus qui est évoqué par le quotidien italien, mais ce chemin semble semé d’embuches. Sky Sport Italia a rappelé plusieurs fois que Massimiliano Allegri aurait écarté l’arrivée de Donnarumma l’été dernier pour continuer à miser sur Wojciech Szczęsny et la situation n’aurait pas changé. De plus, Allegri serait concentré sur d’autres dossiers pour la saison prochaine, comme la succession de Dybala, le renforcement de la défense ou encore le milieu de terrain.

