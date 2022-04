Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle réunion au sommet pour Donnarumma et Navas ?

Publié le 22 avril 2022 à 11h10 par Axel Cornic

Les routes de Gianluigi Donnarumma et de Keylor Navas, qui se disputent la place de gardien au PSG, pourraient se séparer à la fin de la saison.

Il n’en restera qu’un. Alors qu’ils se partagent leur temps de jeu depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas ne devraient pas continuer à se côtoyer au Paris Saint-Germain. C’est en tout cas la tendance annoncée depuis la sortie cinglante du Costaricien, qui a clairement expliqué ne pas pouvoir continuer à évoluer dans ces conditions. En France, plusieurs médias s’accordent pour dire que c’est Navas qui devrait quitter le PSG alors qu’en Italie le son de cloche est totalement différent, puisque l’on parle une nouvelle fois d’un retour de Donnarumma en Serie A.

Une réunion prévue à Doha pour discuter de l’avenir du poste de gardien