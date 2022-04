Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne lâche une bombe sur Donnarumma !

Publié le 22 avril 2022 à 10h10 par Axel Cornic

Le poste de gardien de but est un véritable casse-tête pour le Paris Saint-Germain, avec une décision forte sui pourrait être prise à la fin de la saison pour mettre fin aux polémiques.

Voilà des mois que l’on se demande qui défendra les cages du Paris Saint-Germain, avant chaque rencontre. Mauricio Pochettino n’a en effet jamais tranché entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, qui se sont partagés le temps de jeu en Ligue 1, en Ligue des Champions ainsi qu’en Coupe de France. Cela ne semble toutefois plus marcher, puisque l’Italien a clairement perdu son assurance et son aîné a récemment réclamé du changement pour la saison prochaine, avec L’Équipe qui a expliqué que c’est l’ancien du Real Madrid qui pourrait être poussé vers la sortie au PSG.

Donnarumma pourrait partir !