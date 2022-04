Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord imminent pour Kylian Mbappé ? La réponse !

Publié le 22 avril 2022 à 14h45 par Axel Cornic

Le clan Mbappé serait actuellement au Qatar, où semble se jouer une grande partie de l’avenir du joueur, dont le contrat avec le PSG se termine le 30 juin prochain.

C’est maintenant que tout se joue. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le vent a tourné pour Kylian Mbappé, qui est désormais plus à l’écoute des offres du Paris Saint-Germain. Ce vendredi, ce dossier semble être passé à la vitesse supérieure, puisque plusieurs médias dont L’Équipe ont parlé de la présence de Fayza Lamari ainsi que d’Ethan Mbappé au Qatar. Un voyage initialement anodin, mais qui aurait tout de même un lien avec l’avenir de Mbappé puisque sa mère gère ses affaires contractuelles et a eu l’occasion de voir Nasser Al-Khelaïfi, également sur place. Tout n’est toutefois pas gagné, puisqu’un rendez-vous avec le Real Madrid serait également prévu pour la semaine prochaine.

Ça ne devrait pas se faire ce week-end