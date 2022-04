Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta lâche un indice pour Lewandowski !

Publié le 22 avril 2022 à 14h00 par Axel Cornic

Joan Laporta s’est exprimé au sujet de la possible arrivée de Robert Lewandowski au FC Barcelone, lors du prochain mercato estival.

Après des nombreuses années passées à martyriser les défenses de Bundesliga, Robert Lewandowski semble avoir envie de découvrir d’autres horizons. Son contrat se termine dans un peu plus d’un an et le Polonais aurait demandé à Pini Zahavi de lui trouver un nouveau club. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que son nom a circulé au PSG, mais la nouvelle tendance semble envoyer Lewandowski vers le FC Barcelone, où Joan Laporta souhaite offrir une star à Xavi. Les noms d’Erling Haaland, de Paulo Dybala et même de Kylian Mbappé ont été évoqués, mais le Polonais semble réunir les conditions pour rejoindre un Barça en très mauvaise posture au niveau économique.

« Lewandowski ? Il est susceptible de venir »