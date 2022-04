Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable tournée du clan Mbappé pour son avenir !

Publié le 22 avril 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 22 avril 2022 à 11h31

Alors que son contrat au PSG arrivera à expiration en juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas encore fait de choix arrêté pour son avenir. Toutes les options semblent encore possibles avec également la détermination du Real Madrid dans ce dossier, et son entourage a décidé d’accélérer les négociations avec différents voyages au programme dans les jours à venir.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé, qui arrive en cette fin de saison à un tournant décisif pour la suite de sa carrière ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, les arguments avancés par le PSG ont fini par séduire l’attaquant français qui est en plein doute comme il l’avait confié au micro de Prime Video le 3 avril dernier après une victoire contre Lorient : « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Si j’avais pris ma décision, je le dis. Je pense que je n’ai de comptes à rendre à personne. C’est un choix personnel. Si j’ai pris ma décision, je viens, je le dis, et je l’assume », avait clairement annoncé Kylian Mbappé. Et son entourage va l’aider à y voir plus clair sur ce que proposent le PSG et le Real Madrid, son principal courtisan à l’étranger.

Le clan Mbappé est au Qatar…

Dans ses colonnes du jour, L’Equipe fait le point sur la présence de plusieurs membres de la famille de Kylian Mbappé en vacances à Doha, au Qatar, et confirme des réunions à venir dans les prochains jours pour négocier une prolongation de contrat au PSG. Les hautes instances du club de la capitale intensifient donc les négociations dans ce dossier, à commencer par le président Nasser Al-Khelaifi, encore au Qatar pour la fin du Ramadan, et qui fait bien évidemment partie des interlocuteurs privilégiés avec la famille Mbappé. Le PSG nourrit donc à ce jour clairement l’espoir de parvenir à prolonger in-extemis l’ancien joueur de l’AS Monaco, même si L’Equipe affiche une certitude claire : à ce jour, Kylian Mbappé ne dispose d’aucun accord contractuel, ni avec le PSG ni avec le Real Madrid. Le quotidien sportif annonce par ailleurs que le PSG avait été informé après l’élimination contre le Real Madrid en Ligue des Champions que Mbappé négociait toujours avec le club merengue, et cela se confirme dans les faits…

Un rendez-vous est aussi prévu à Madrid

En effet, RMC Sport a également apporté un grosse révélation sur les coulisses du feuilleton Kylian Mbappé ce vendredi matin en expliquant qu’après s’être entretenu avec le PSG au Qatar, le clan Mbappé avait déjà prévu de débarquer en Espagne la semaine prochaine où un rendez-vous a été convenu avec la direction du Real Madrid. Des négociations qui prennent donc des airs de tournée de rock star pour la famille de l’attaquant de l’équipe de France, qui va tenter d’y voir plus clair sur les propositions du PSG ainsi que du club merengue, notamment sur l’épineuse question du droit à l’image si importante aux yeux de Kylian Mbappé.