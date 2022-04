Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue est réclamée publiquement par Sampaoli !

Publié le 23 avril 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement prêté sans option d’achat à l’OM par Schalke 04, Amine Harit fait déjà couler beaucoup d’encre en vue du mercato estival. Et Jorge Sampaoli lui a lancé un énorme appel du pied.

« Mon but c'est de finir bien finir la saison. Mais mon avenir n'est pas lié à la montée de Schalke dans l'élite. On discutera à la fin avec l'OM et avec Schalke », confiait récemment Amine Harit au sujet de son avenir très incertain, alors que le milieu offensif marocain n’est que prêt cette saison à l’OM, sans option d’achat, par Schalke 04. Néanmoins, il est d’ores et déjà annoncé que le club allemand envisage de brader Harit pour s’en séparer cet été, et Jorge Sampaoli entend bien en profiter pour l’OM.

« On espère qu'il va rester longtemps »