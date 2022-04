Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mohamed Salah met la pression sur Jürgen Klopp !

Publié le 22 avril 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Alors que Liverpool refuserait de chambouler sa politique salariale, même si cela menait au départ de Mohamed Salah, la piste offensive du PSG pour remplacer Kylian Mbappé campe sur ses positions.

Au printemps 2021, alors que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé était déjà d’actualité, The Transfer Window Podcast affirmait que les propriétaires qataris songeaient à Mohamed Salah pour potentiellement prendre la succession de Mbappé en cas de départ l’été dernier ou lors de la prochaine intersaison. Cependant, les positions entre le clan Mbappé et les hauts décideurs du PSG se sont rapprochées comme le10sport.com vous l’a récemment souligné. Pour autant, aucun accord total n’est à signaler à ce jour, laissant toujours la porte ouverte à un départ libre de tout contrat et au dossier Mohamed Salah. D’autant plus que du côté de Liverpool, la porte n’est pas totalement fermée à un transfert de l’ailier égyptien cet été. Peinant à se mettre d’accord avec le joueur et son agent Ramy Abbas Issa, le comité de direction des Reds pourrait être amené à boucler la vente de Salah à l’intersaison afin qu’il ne parte pas via son statut d’agent libre en juin 2023. Une éventualité que le principal intéressé a évoqué pour FourFourTwo . « Quitter Liverpool cet été par le biais d’un transfert ? Oui. Euh, je pense. Mais s'ils veulent que je parte, c'est autre chose ! ». Une aubaine donc pour le PSG ?

Mohamed Salah rappelle ses demandes…

Par la suite, Mohamed Salah a profité de l’interview en question pour FourFourTwo afin de rappeler que ce qu’il attendait de ses dirigeants pour prolonger à Liverpool était limpide et clair, même aux yeux des supporters des Reds . « Ce n'est pas du tout une question d’argent. Je ne sais pas, il me reste un an. Je pense que les fans savent ce que je veux, mais dans le contrat, il n'est pas question d'argent du tout. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. Il me reste un an et les fans savent ce que je veux ».





En outre, Mohamed Salah a affirmé ne pas commencer à craindre pour le dénouement des discussions avec le comité de direction de Liverpool. « Je ne suis pas inquiet, je ne me laisse pas inquiéter par quelque chose. La saison n'est pas encore terminée, alors terminons-la de la meilleure façon possible, c'est le plus important. Ensuite, la dernière année, nous verrons ce qui va se passer ».

…et souligne sa volonté de poursuivre à Liverpool !