Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Tchouaméni bientôt réglé ?

Publié le 22 avril 2022 à 16h10 par La rédaction

Si le Paris Saint-Germain suit de près Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid serait en meilleure position pour l’enrôler, et pourrait prochainement enregistrer sa signature.

Aurélien Tchouaméni est l’un des phénomènes du football européen. Auteur d’une très bonne saison avec l’AS Monaco, le milieu de terrain est apparu à 46 reprises en 50 matchs, lui qui est l’un des éléments ayant le plus été utilisé par Niko Kovac et Philippe Clément. Face à ces performances, plusieurs cadors européens ont coché le nom du natif de Rouen sur leurs tablettes, notamment le Paris Saint-Germain. Désireux de recruter un joueur de très haut niveau à associer à Marco Verratti dans l’entrejeu, le PSG a fait de l’international français l’une de ses priorités. Toutefois, cette opération ne sera pas facile à gérer pour Leonardo, puisque le Real Madrid serait proche de la finaliser.

Tchouaméni est proche du Real Madrid