Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Mbappé n’a toujours pas tranché !

Publié le 22 avril 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

Pour le moment, le flou est toujours total concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Le joueur du PSG n’aurait d’ailleurs toujours pas pris de décision concernant la suite à donner sa carrière alors que le Real Madrid lui tend également les bras.

Cela fait maintenant de très longs mois que le feuilleton Kylian Mbappé anime la rubrique mercato. L’été dernier, le PSG aurait refusé jusqu’à 200M€ du Real Madrid pour son prodige. Mais pour les Merengue, l’arrivée du Français pourrait finalement n’être que partie remise. En effet, Mbappé arrive au terme de son contrat. C’est donc libre qu’il pourrait débarquer au Real Madrid, mais le Qatar n’a pas dit son dernier mot. Ainsi, du côté de Doha, on s’est activé pour dérouler le tapis rouge à Kylian Mbappé et lui offrir un véritable pont d’or afin de le convaincre de prolonger. Des efforts colossaux qui auraient visiblement permis d’inverser la tendance. Alors qu’un départ au Real Madrid semblait inéluctable il y a peu de temps, le10sport.com vous avait révélé que Mbappé pensait de plus en plus à une prolongation. D’ailleurs, lors de sa dernière sortie, le joueur du PSG avait fait une énorme annonce à propos de son avenir, assurant : « Je n'ai pas fait mon choix. Tout le monde sait que je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis parce qu'il y a de nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres et je n'ai pas envie de me tromper, j'ai envie de faire le bon choix. Après, je sais que ça tarde un peu pour les gens, on en parle tous les jours ».

Mbappé toujours en pleine réflexion !