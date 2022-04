Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà la seule certitude dans le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 22 avril 2022 à 11h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement en pleines négociations avec le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas encore tranché au sujet de son avenir. Seule certitude : l’attaquant français ne possède aucun accord final avec les deux clubs.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé, très partagé entre l’idée d’une prolongation de contrat de courte durée avec le PSG et un départ libre pour le Real Madrid cet été ? L’entourage de l’attaquant français va multiplier les entretiens avec les deux clubs dans les prochains jours pour y voir plus clair, et même si Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, cela ne va pas plus loin pour l’attaquant du PSG.

Aucun accord pour Mbappé