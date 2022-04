Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un terrible échec de Pablo Longoria est confirmé !

Publié le 23 avril 2022 à 3h45 par Thibault Morlain

L’été dernier, Florian Thauvin a quitté libre l’OM. Un coup dur pour Pablo Longoria qui avait tout fait pour retenir le désormais joueur des Tigres.

Florian Thauvin a surpris tout le monde au moment de faire un choix pour la suite de sa carrière. En effet, l’été dernier, le champion du monde a décidé de quitter l’Europe et de filer au Mexique pour rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres. Un choix étonnant de la part de Thauvin alors que d’autres belles options s’offraient à lui. Le Milan AC était très intéressé tandis qu’à l’OM, Pablo Longoria voulait vraiment le prolonger. Florian Thauvin en a donc décidé autrement.

« Ma motivation n'était plus totale… »