Mercato - PSG : La date du verdict est fixée pour Kylian Mbappé ?

Publié le 23 avril 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est en pleines négociations pour décider de son avenir avec le club de la capitale et le Real Madrid. Mauricio Pochettino a évoqué ce dossier brûlant du mercato.

Partira, partira pas ? Le suspense demeure total quant à la décision finale de Kylian Mbappé au sujet de son avenir au PSG, alors que le Real Madrid envisage de l’attirer libre au terme de son contrat l’été prochain. L’attaquant français discute avec les deux clubs afin de prendre la meilleure décision, et selon Mauricio Pochettino, Mbappé devrait rendre son choix public dans les prochains jours lorsque le PSG aura officiellement été sacré champion de France.

« La décision viendra après avoir remporté le championnat »