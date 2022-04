Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Doha, la mère de Mbappé fixe un rendez-vous avec le Real Madrid !

Publié le 23 avril 2022 à 9h45 par Bernard Colas

Cette semaine, le déplacement de Fayza Lamari à Doha a fait beaucoup de bruit, alors que le PSG continue son forcing pour prolonger Kylian Mbappé. Après son passage au Qatar, la mère de l’attaquant devrait désormais se rendre à Madrid afin d’y rencontrer les dirigeants de la Casa Blanca.

C’est un voyage qui n’a échappé à personne, surtout dans le contexte actuel. Cette semaine, Fayza Lamari s’est rendue à Doha en compagnie d’Ethan, frère de Kylian Mbappé, de quoi alimenter les rumeurs sur l’avenir de l’attaquant du PSG. En effet, il n’est pas uniquement question de vacances avec ce déplacement, mais de négociations entre la mère du champion du monde tricolore et les propriétaires du PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le club de la capitale croit encore en ses chances dans ce dossier, mais le Real Madrid reste évidemment plus que jamais en course pour récupérer Kylian Mbappé, et de nouvelles discussions sont programmées avec le clan Mbappé.

Le clan Mbappé va rencontrer le Real Madrid