Mercato - PSG : Le Qatar doit-il confier la succession de Pochettino à Conte ?

Publié le 23 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane était jusqu’ici la priorité des propriétaires qataris pour prendre la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Antonio Conte aurait déposé sa candidature selon Le Parisien. Selon vous, quel doit être le choix final du Qatar pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain ? C’est notre sondage du jour !

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 9 novembre dernier, le cas Mauricio Pochettino faisait déjà débat au sein des hautes sphères du PSG. Et les éliminations prématurées en 1/8èmes de finale de Coupe de France et de Ligue des champions n’ont fait que fragiliser encore plus la position de Pochettino sur le banc du PSG. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2023, l’Argentin ne devrait pas passer l’été au Paris Saint-Germain. le10sport.com n’a cessé de vous faire savoir ces derniers mois que la priorité absolue des propriétaires qataris n’était autre que Zinedine Zidane. Néanmoins, le désir de l’ancien coach du Real Madrid de prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de la sélection nationale compliquerait considérablement les plans du Qatar pour la position d’entraîneur du PSG.

Antonio Conte prend ses dispositions pour le PSG !