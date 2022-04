Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé a tranché pour son avenir !

Publié le 23 avril 2022 à 17h45 par Dan Marciano

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les proches de Kylian Mbappé sont divisés. Le père du joueur ne voit pas d'un mauvais œil un départ au Real Madrid, tandis que sa mère milite pour une prolongation du PSG.

Le voyage de la mère de Kylian Mbappé à Doha, ces derniers jours, a fait le tour de l'actualité en Espagne et en France. Certains médias ont annoncé que Fayza Lamari s'était rendue au Qatar pour négocier l'avenir de son fils au PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le 27 février dernier, la maman de Kylian Mbappé milite pour une prolongation de courte durée avec le club parisien. Le père du joueur, au contraire, essaye de le convaincre de rejoindre le Real Madrid cet été.

Le clan Mbappé divisé