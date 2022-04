Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti tout proche de boucler l’arrivée d’une piste XXL du PSG ?

Publié le 23 avril 2022 à 15h00 par Bernard Colas

Libre à l’issue de la saison, Antonio Rüdiger devrait quitter Chelsea et suscite les convoitises de plusieurs cadors européens, dont le PSG. Cependant, c’est le Real Madrid qui serait en pole dans ce dossier.

Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel à Chelsea, Antonio Rüdiger s’est imposé comme le patron de la défense des Blues , incitant l’écurie londonienne à s’activer pour prolonger son bail prenant fin à l’issue de la saison. Cependant, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties, et Rüdiger est désormais bien parti pour quitter Chelsea. Une situation qui n’a échappé à personne sur le marché, puisque le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone sont intéressés par l’international allemand. Leonardo aurait déjà entamé les discussions avec le clan Rüdiger, mais Florentino Pérez pourrait devancer le PSG dans ce dossier.

Rüdiger tout proche du Real