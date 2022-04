Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va influencer la succession de Pochettino !

Publié le 23 avril 2022 à 11h30 par Axel Cornic

Antonio Conte pourrait bien être le nouvel entraineur du Paris Saint-Germain, puisqu’il aurait proposé ses services pour succéder à Mauricio Pochettino. La piste menant à l’Italien n’est toutefois pas des plus simples...

Comme nous vous l’annonçons depuis plusieurs mois sur le10sport.com, Mauricio Pochettino devrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Arrivé à l’hiver 2021, l’Argentin n’a jamais vraiment convaincu, que ce soit par le jeu mis en place ou par la gestion de son équipe. C’est notamment le cas avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dont l’alternance a viré à la catastrophe, sans oublier les problèmes autour de Neymar ou encore Lionel Messi. Mais qui va le remplacer ? Selon nos informations, le grand favori de Doha n’est autre que Zinedine Zidane, sans club depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison dernière. D’autres noms sont évoqués avec Massimiliano Allegri, mais surtout Antonio Conte, dont la réputation d’entraineur à poigne a toujours été apprécié par les propriétaires d’un PSG empli de stars et de gros égos.

Conte rêve du Paris Saint-Germain, mais...

D’après les informations du Parisien , Antonio Conte ne dirait pas non au Paris Saint-Germain... bien au contraire ! Le quotidien révèle que l'Italien aurait déjà lancé plusieurs appels du pieds à des intermédiaires qataris, faisant part de sa disponibilité à prendre en main le PSG dès cet été et ce alors même qu’il est sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2023. Il faudra toutefois régler quelques détails avant de pouvoir vraiment parler d’une arrivée de Conte et cela concernerait notamment Leonardo. Réputé pour vouloir tout gérer et souvent rentré en conflit avec les récents entraineurs du PSG, le Brésilien ne serait pas du tout compatible avec Conte. Ainsi, l’arrivée de l’Italien ne devrait se faire qu’en cas de départ de Leonardo, dont la cote à Doha semble avoir chuté ces derniers mois.

Allegri, le seul qui accepterait de travailler avec Leonardo