Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Antonio Conte relancé par… Leonardo ?

Publié le 22 avril 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 22 avril 2022 à 19h50

Déterminé à prendre les rênes de l’effectif du PSG cet été, Antonio Conte ne cultiverait néanmoins pas la volonté de travailler avec le directeur sportif en poste Leonardo.

Et si le successeur de Mauricio Pochettino qui aurait passé le stade de l’épée de Damoclès au-dessus de sa tête, n’était autre qu’Antonio Conte ? le10sport.com vous a certes révélé que la priorité des propriétaires qataris du PSG se nommait Zinedine Zidane. Cependant, l’entraîneur de Tottenham serait déterminé à quitter les Spurs pour prendre les rênes de l’équipe première du Paris Saint-Germain et ce, dès l’intersaison soit un an avant l’expiration de son contrat le liant à Tottenham. Le Parisien a fait savoir que Conte serait persuadé de pouvoir convaincre la direction des Spurs et le président Daniel Levy de le libérer de sa dernière année de contrat.

Conte serait refroidi par l’idée de travailler avec Leonardo…