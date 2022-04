Foot - Mercato

Mercato : Erik Ten Hag interpelle déjà Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 avril 2022 à 18h05 par Pierrick Levallet

La saison prochaine, Erik ten Hag prendra la place de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United. Et l'entraîneur néerlandais a expliqué qu'il ne laissera aucun passe-droit aux stars de son futur effectif, même Cristiano Ronaldo qui est pourtant annoncé sur le départ.