Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Jorge Mendes chamboule ce dossier brûlant de Pérez !

Publié le 22 avril 2022 à 17h00 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2023, Marco Asensio pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison, avec son agent Jorge Mendes qui a déjà lancé les grandes manœuvres pour lui trouver un nouveau club.

Considéré comme le grand talent de la formation madrilène, Marco Asensio n’a pas su confirmer. Ainsi, plusieurs sources en Espagne parlent d’un possible départ lors du prochain mercato estival, puisque son temps de jeu pourrait être clairement réduit à néant avec une arrivée de Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland. Les choses semblent en tout cas bouger autour d’Asensio, qui a récemment signé avec Gestifute , la célèbre agence de Jorge Mendes ou l’on trouve notamment Cristiano Ronaldo.

Avec Jorge Mendes, Asensio a peut-être dit adieu au Real Madrid